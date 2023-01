A che punto è la pandemia nel mondo non soltanto quella sanitaria

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Iloccidentale sta prendendo atto in questo inizio di anno che per un periodo di tempo ancora difficilmente determinabile, da Est continueranno a arrivare notizie non incoraggianti. Il conflitto in Ucraina, di cui non si arriva a fare nemmeno ildella situazione, per ora è una macchina di distruzione di vite umane e ricchezza che opera senza alcuna linearità e senza lasciare intravedere una sola breccia sui vari fronti attraverso i quali fare entrare quanto necessario almeno per un cessate il fuoco. Il flop delle trentasei ore di tregua concesso unilateralmente da Putin in occasione del Natale ortodosso non ha avuto alcun risultato concreto, allontanando, ancor più se possibile, con lo scambio di accuse su chi avesse violato per primo le consegne, ogni ipotesi di intesa. Nello stesso lasso di tempo, contenibile in una manciata di giorni ...