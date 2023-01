A Cerveteri una giornata formativa su come attivare i soccorsi e l’intervento del 118

(Di giovedì 12 gennaio 2023)– Secondadedicata all’informazione e sensibilizzazione verso la popolazione organizzata dall’Assessorato alle Politiche della Salute del Comune di. Mercoledì 18 gennaio alle ore 15:00 presso il Centro Polivalente di Via dei Bastioni a, nuovo incontro dedicato all’ “Attivazione e struttura del 118”, uno spazio formativo aperto a tutta la cittadinanza. Già durante le festività natalizie, era stato proposto con grandissima partecipazione un incontro analogo nella Frazione di Valcanneto, sempre all’interno di un Centro Polivalente dove è stata preziosa la collaborazione della APS Fili d’Argento. A promuoverlo, sono l’Assessora Francesca Appetiti, insieme alla Delegata alla Formazione Sanitaria e Infermiera Professionale Roberta Solofra. La partecipazione al corso è libera e ...

