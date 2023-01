A Catello Maresca il prestigioso riconoscimento al Premio internazionale di Battipaglia “Tu es Petrus”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tutto pronto per la XV Edizione del“Tu es”. Tra i premiati di quest’anno spiccano i nomi del Magistrato Antimafia(sezione Legalità), del professore ordinario di malattie infettive e tropicali all’Università di Genova (sezione “Medicina”) Matteo Bassetti. In meritosi dice “Onorato e felice di ricevere unL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La Repubblica

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunalie Nino Simeone (che sono rispettivamente presidente della c ommissione PNRR e Infrastrutture ), a margine della seduta ...Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunalie Nino Simeone (che sono rispettivamente presidente della commissione PNRR e Infrastrutture), a margine della seduta odierna ... Premio "Tu es Petrus", riconoscimenti a Catello Maresca e Bassetti Daspo a vita. Parola di Catello Maresca, magistrato di lungo corso, ex pubblico ministero di punta del pool antimafia che ...“Apprendiamo con sconcerto di un tavolo tecnico sull’ex Albergo dei Poveri di Napoli, tenutosi al ministero della Cultura cui avrebbero partecipato il Comune, Confindustria e l’Università Federico II” ...