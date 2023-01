A Benevento il campus estivo con il Real Madrid per giovani calciatori

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAundi calcio organizzato in collaborazione con la Fondazione. Si tratta di una combinazione di programmi di allenamento specifici e di attività rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa dai 6 ai 16 anni. Ilsi svolgerà al campo sportivo in contrada Pontecorvo dal 12 al 16 giugno 2023. Durante questo periodo i partecipanti potranno giocare e divertirsi nelle attività di svago e nelle escursioni organizzate dal gruppo di professionisti della Fondazione con l’intento di divertire ed educare, insegnando valori e curando la parte individuale e sociale dei ragazzi. Per iscrizioni online e ulteriori informazioni basta andare sul sito frmclinics.it/sport-academy-2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

