7 milioni di euro per le scuole non statali e paritarie

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Anche per l’anno educativo 2022-2023 la Regione ha ritenuto di stanziare 2,7dia favore di contributi per le spese destinati alledell’infanzia non. Un impegno che prosegue fin dall’inizio della nostra legislatura con importi finanziari importanti che si sono accresciuti in questi anni. Impegni finanziari che complessivamente, senza contare i finanziamenti, sfiorano i settedinell’ultimo triennio. I contributi che eroghiamo a favore dellenonrappresentano un segnale di attenzione che riconosce l’importanza e il ruolo di questi istituti e di vicinanza alle famiglie”.Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale all’Istruzione e alla ...

...di 3miladi importo oggetto della detassazione e il tetto di reddito massimo di 80mila(... Sarebbero circa 6,5i lavoratori del settore privato rimasti con un contratto scaduto, in ...Secondo l'ereditiera, un diamante del valore stimato di circa 3e mezzo disarebbe stato sostituito con uno falso. Il giro in motoscafo finisce in tragedia: Emily muore a 15 anni. 'Lo ...Pioli fiducioso sulla crescita di Dest, arrivato in prestito dal Barcellona e ancora non del tutto convincente: il mister del Milan ci crede.Riascolta Password nel browser - Fiscozen - regia remota di 2024. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.