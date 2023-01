5 Curiosità su Harry Potter e la pietra filosofale

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Quando il 4 novembre 2001 viene proiettato per la prima volte lafilosofare, Leicester Square è colma di fan impazziti. L’amore per il mondo magico creato dalla fantasia di J.K Rowling aveva già invaso l’Inghilterra, ossessionata dai suoi racconti. E non solo. Oltre a questo, poi, il lungo percorso della trasposizione cinematografica del primo romanzo aveva amplificato ladei lettori. Tutti erano ansiosi di vedere come il mondo magico di Hogwarts avrebbe preso vita e, soprattutto, quali sarebbero stati i volti di, Hermione e Ron. Ovviamente tutto quello che è accaduto da quel giorno è diventata una pagina importante nella storia della cinematografia moderna. Non fosse altro per l’enorme impegno economico sostenuto dalla Warner Bros e per il rientro significativo. A ...