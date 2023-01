365 giorni con Maria | 12 gennaio Pone sulle sue mani un dono che viene dal Cielo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un monaco per ore, stando in piedi, canta un inno dedicato a Lei. Una lunga preghiera che la Madonna ha ascoltato con amore, tanto dafestarsi. La Vergine, dopo aver ascoltato l’inno che il monaco le aveva rivolto con fede certa e profonda devozione, gli fa unche lo lascerà stupito. Lo porrà direttamente L'articolo proda La Luce di

IlPiacenza

A L'Aquila opera ed è attiva sul territorioall'anno. FRAZIONI DI RIFIUTO RACCOLTE IN MODALITÀ DIFFERENZIATA E AVVIO AL RECUPERO ORGANICO e BIOPLASTICHE (Biodegradabili/Compostabili) - ...Nel 2023, il programma Veszprém - Balaton invita i visitatori di Veszprém e della regione di Bakony - Balaton a una serie di eventi culturali della durata di, in cui la creazione musicale ... I 365 giorni dal Lunari Piasintein, "par l’ann nov" Un monaco per ore, stando in piedi, canta un inno dedicato a Lei. Una lunga preghiera che la Madonna ha ascoltato con amore, tanto da manifestarsi.Grazie a strani segni sul terreno, gli archeologi hanno scoperto che il primo calendario astronomico mesoamericano è molto più antico di quanto creduto finora.