(Di giovedì 12 gennaio 2023) È scomparsa di nuovo Maria Elena Radu, la ragazzina di 14 anni che già ad agosto scorso, quellainsieme a un’amichetta, aveva fatto perdere le proprie tracce. In quel caso, dopo appelli disperati, la, all’epoca ancora 13enne, era stata ritrovata a Sezze, lei che era scomparsa da. A distanza di mesi la scena si ripete e nulla è cambiato: Maria Elena Radu dall’8 gennaio scorso non fa rientro a casa e ieri lasi è riai microfoni di Chi l’ha visto?, con la speranza di poterla trovare e riabbracciare presto. Quando è scomparsa Maria Elena Radu daMaria Elena Radu è scomparsa dall’8 gennaio scorso. Lei ha 14 anni, è alta 160 cm e ha occhi e capelli castani. Al momentoscomparsa indossava una felpa nera con zip e ...

Laha portato con se solo il cellulare, lasciando a casa documenti e soldi. A denunciarne l'allontanamento ai carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella è stata la madre. ...Si trovava a Firenze per trascorrere il capodanno con la madre e il compagno di quest'ultima, ma al momento non si hanno sue tracce. La ragazza, 14 anni, è scomparsa. La madre ha denunciato l'... 14enne scompare da Civitavecchia (per la seconda volta), l’appello della mamma: ‘Aiutatemi a ritrovare Maria Elena’ Chi l'ha visto è iniziato con l'appello di una madre che cerca disperatamente la figlia Maria Elena: "Aiutatemi".È stata ritrovata Dalia, la 14enne di origini brasiliane scomparsa a Firenze durante una vacanza con la madre e il compagno di quest’ultima ...