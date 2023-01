Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gli eventi datati 12Esordì in Serie A contro il Torino: il 121903 nasceva Mario Villini, il quale proprio di fronte ai granata disputò l’ultima partita (151 in tutto) nel massimo campionato. E oggi ne compie ottanta Paolo Salvatore Lombardo, 242 presenze nel torneo cadetto con le maglie di Trani, Livorno, Reggina e Brindisi. Esattamente due decenni fa si spegneva Amedeo Cattani, bandiera del Genoa che in A indossò per una stagione la maglia della Pro Patria. Quarant’anni fa se ne andava Albano Luisetto, 25 gare nel massimo campionato con il Padova. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.