11 Gennaio 2022 – Scoperti nuovi documenti segreti sottratti da Biden ai tempi di Obama Giappone | è corsa al riarmo

Leggi su strumentipolitici

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il team legale di Joeha scoperto un’altra serie digovernativi, compresi alcuni classificati, in un secondo luogo, dopo quelli ritrovati in un ex ufficio che usava a Washington. Una situazione non dissimile da quella avvenuta a Donald Trump quando furono trovatiufficiali nella residenza di Mar-a-Lago. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre si è rifiutata più volte di commentare la vicenda. Ilha in programma di investire in nuove capacità di difesa dopo che Tokyo ha rivisto la sua strategia di sicurezza nazionale in stretta consultazione con gli Stati Uniti e con i partner regionali al fine di aumentare la sua spesa annuale per la Difesa al 2% del PIL. Tre giornalisti sono scomparsi dal 27 dicembre in Messico, nello stato di Guerrero, uno dei 32 stati federati più colpiti ...