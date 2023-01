Ziliani su Napoli-Juventus | “Sarà una partita finta”

AreaNapoli.it

Tweet di Paolosu- Juventus: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieNon si scalda tanto per il big - match di venerdì al Maradona trae Juventus Paolo. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive su twitter Fioccano le reazioni: 'Da almeno trent'anni le loro partite sono finte, perché manipolano gli arbitraggi, ... Ziliani denuncia: 'Napoli-Juventus sarà un partita finta' Speciale Calciomercato è il nuovo appuntamento quotidiano della Inter-News Web TV dedicato esclusivamente alle trattative di mercato. Allora non perdere nessuna edizione di Speciale Calciomercato e ne ...Il noto giornalista ha sottolineato come la gara tra Napoli e Juventus sarà alterata dalle operazioni del club bianconero.