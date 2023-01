Zelensky ai Golden Globes “Non ci sarà la terza guerra mondiale”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Lain Ucraina non è ancora finita, ma la situazione sta cambiando, ed è già chiaro chi vincerà. Non ciuna, non è una trilogia”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in un video messaggio durante la cerimonia dei. “Ci sono ancora battaglie e lacrime da affrontare – ha aggiunto – ma ora posso dirvi chi è stato il migliore nell'anno precedente: voi del mondo libero, che vi siete uniti a sostegno del libero popolo ucraino”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Sky Tg24

