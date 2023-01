Xbox Developer Direct | presentazione con Bethesda prevista a fine mese

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Come volevasi dimostrare: la fuga di informazioni si è dimostrata veritiera, possiamo aspettarci unconNon avremmo parlato con tanta sicurezza di “leak” se non avessimo avuto anche il motivo di crederci: Microsoft ha annunciato un. Tenendo fede al nome, lo showcase promette aggiornamenti e nuove informazioni sui giochi di prime parti in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Rispondere alla prima domanda è semplice: quando possiamo aspettarci di avere le suddette novità? L’evento è previsto nella mezzanotte tra il 25 e il 26 gennaio, ora del pacifico. Per gli orologi del nostro Stivale, la cosa si traduce nelle nove di mattina a seguire. Giusto per rendere più snervante l’attesa! Il ...