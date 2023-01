WWE | Vince McMahon potrebbe apparire nell’evento Royal Rumble 2023!

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Fresco del ritorno alla carica di Chairman del consiglio d’amministrazione della WWE,è pronto a farsi rivedere anche in televisione. Il tutto dovrebbe svolgersi in uno dei palcoscenici più importanti dell’anno, la WWE presto annuncerà cheapparirà2023. Le conferme del clamoroso rumors L’avvenimento in questione avrebbe dell’incredibile considerando le clamorose vicende che hanno visto come protagonista la figura dinell’ultimo periodo. Tutto è partito quando il portale di notizie Xero News ha anticipato che nelle prossime due settimane verremo a conoscenza di una notizia dalla portata enorme. Il noto giornalista del settore Sean Ross ha risposto al tweet ...

"Annunciamo oggi il ritorno nel Board of Directors diMcMahon, fondatore della. Diamo anche il bentornato a Michelle Wilson e George Barrios. Assieme lavoreremo per esplorare tutte le ...In ogni caso prima del suo debutto in NJPW Mercedes ha voluto ringraziare laMcMahon e Triple H con diversi post su Twitter. Adesso si è diffusa in rete un'altra voce ovvero che l'ex Sasha ... WWE: Timori fondati, Vince McMahon potrebbe riconquistare il controllo creativo quest’anno Vince McMahon è stato rieletto all'unanimità Executive Chairman of the Board della WWE, tornando dunque al suo vecchio ruolo.Stephanie McMahon ha lasciato il ruolo di co-CEO della WWE pochi giorni prima del rientro del padre Vince McMahon nell'azienda.