WWE | L’effetto “Arabia Saudita” fa crollare le azioni in borsa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Questa di oggi potrebbe diventare una giornata storica per il mondo del wrestling. In un solo colpo ed in una sola notte Stephanie McMahon si è fatta da parte nel ruolo di Vice CEO, il padre Vince sembra essere tornato in pompa magna al controllo della federazione che a quanto pare sta per essere ceduta ad un fondo arabo. Una rivoluzione. Gli effetti di tutti questi cambiamenti repentini si stanno già facendo sentire, sia sul piano emotivo del backstage e sia soprattutto a livello finanziario. Basta consultare le perdite inche ha subito la federazione di Stamford. Il dato preoccupante WWE stock taking a turn after the rumors of a possible Saudisale pic.twitter.com/yJLZ6pfNLb— Steve Carrier of Ringside News (@steve carrier) January 11, 2023