WWE | Annunciata la difesa del titolo di Bron Breakker per NXT Vengeance Day

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Durante l’evento di NXT New Year’s Evil, il campione del mondoha difeso con successo il suocontro Grayson Waller. Ma a quanto pare la faida tra i due non è ancora finita. Un rematch con stipulazione speciale Durante il loro ottimo match a NXT la corda centrale si è spezzata il che ha portato Waller a cadere dal ring sbattendo la testa e perdendo successivamente per count out quando la corda si è nuovamente staccata da uno dei quattro angoli impedendoli di risalire sul ring in tempo. Alla fine dello show, Shawn Michaels per nulla soddisfatto dall’esito del match ha deciso che si svolgerà un rematch per ile si svolgerà aDay e che sarà uno Steel Cage Match!.è il campione NXT dal 4 aprile 2022, dopo aver sconfitto Dolph ...