WTA Hobart 2023 | Elisabetta Cocciaretto si impone del derby italiano contro Jasmine Paolini e vola ai quarti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tutto facile pernegli ottavi di finale del WTA 250 di. Sul cemento australiano l’azzurra classe 2001 (n.67 al mondo) sinel(n.65 del ranking) con un nettissimo 6-2 6-1 in appena 57 minuti di gioco e si prende la rivincita dopo la sconfitta di settembre sulla terra rossa di Parma. Ora aidi finale la nativa di Ancona affronterà la vincente del match tra la statunitense Bernarda Pera e la tedesca Laura Siegemund. Dopo un inizio movimentato che porta a un break per parte (1-1),migliora sensibilmente le sue percentuali al servizio e con due game a zero, intervallati da un gioco ...

