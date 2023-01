WTA Hobart 2023 | Cocciaretto protagonista | out belghe e Bouzkova | segnali da Kenin

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il tabellone del torneo WTA 250 disi è allineato ai quarti di finale. Sono tre su otto le giocatrici americane ad averli raggiunti, tutte in spot diversi, ma c’è anche Elisabettache, dopo aver vinto il derby con Jasmine Paolini, sfiderà proprio una di loro, Bernarda Pera. La numero 6 del seeding, però, dovrà scoprire quanto avrà inciso la fatica fatta per battere la tedesca Laura Siegemund per 6-4 6-7(3) 6-4 in quasi tre ore e rimontando da 1-3 nel terzo set. Nella stessa parte bassa del tabellone sembra rivedersi Sofia. La vincitrice degli Australian Open 2020, che sta provando la risalita dopo esser uscita a un certo punto anche dalle prime 300 tra infortuni e quant’altro, chiude la corsa, partita dalle qualificazioni, della belga Maryna Zanevska, superata per 6-2 6-3. Ora per lei la numero 5 del seeding, ...