WTA Hobart 2023 | chi affronterà Elisabetta Cocciaretto ai quarti di finale | ranking e precedenti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Domani nel primo match deidiil WTA 250Internationaldi tennis vedrà andare in scena la sfida tra la statunitense Bernarda Pera, testa di serie numero 6 del tabellone, e l’azzurra. Sul cemento australiano si giocherà il terzo incrocio tra le due tenniste: nei due, entrambi datati 2022, a prevalere è stata la statunitense, che ha vinto in due set sia neididi Budapest, con lo score di 6-4 6-3, che nel primo turno delle qualificazioni di San Diego, col punteggio di 7-6 (3) 6-3. Entrambe le tenniste, inoltre, col cammino adstanno per migliorare il loro best: Bernarda Pera, che lunedì scorso era al numero 44 WTA, ...

Ubitennis

Con una prestazione solida e senza sbavature Elisabetta Cocciaretto ha centrato l'ingresso nei quarti di finale dell'International, torneo250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di, in Tasmania (Australia), uno degli ultimi due appuntamenti per ...Nulla da fare per Lucia Bronzetti, la terza azzurra in tabellone a. La 24enne riminese, n.50, reduce dalla finale in United Cup con la squadra italiana, ha ceduto 6 - 4 6 - 3, in un'ora e ... WTA Hobart: Cocciaretto si aggiudica in scioltezza il derby con Paolini e vola ai quarti Domani nel primo match dei quarti di finale il WTA 250 Hobart International 2023 di tennis vedrà andare in scena la sfida tra la statunitense Bernarda Pera, testa di serie numero 6 del tabellone, e ...ROMA, 11 GEN - Elisabetta Cocciaretto ha centrato l'ingresso nei quarti di finale dell'Hobart International, torneo WTA 250. Nella notte italiana la 21enne di Fermo, n.69 WTA, si è aggiudicata in due ...