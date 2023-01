Willow | la serie tv su Disney+ avrà una seconda stagione?

BadTaste.it Cinema

Grey's Anatomy " Stagione 19 The Menu I Simpson I Griffin Strange World Modern Family How I meet Your Mother Avatar The Walking Dead Il Mistero dei Templari " LaBluey" LaEncanto ...Ruby Cruz interpreta nellala figlia di Madmartigan e Sorsha, quindi nipote di Bavmorda, e l'attrice ha condiviso qualche dettaglio di come ha usato il film per la sua interpretazione. Non proseguite con la lettura ... Willow: Ruby Cruz svela come ha studiato il film per la sua ... Se l'anno trascorso ha sfornato tantissimi capolavori, è anche stato un anno di flop epici e giganteschi: ecco le peggiori serie TV del 2022.Nel penultimo episodio di Willow, rilasciato su Disney+ questa settimana, una star dei franchise di LucasFilm ha debuttato per un cameo.