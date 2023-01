Wanda Nara | l’intimo bianco non contiene le curve esplosive | tutto in mostra – FOTO

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)strabiliante su Instagram: la showgirl argentina ha postato unagrafia in cui indossa soltanto, in tutti questi anni, ha abituato fin troppo bene il suo pubblico condividendo sul web immagini sempre stupefacenti. La nativa di Buenos Aires non ha mai smesso dire le suemostruose e posta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Affaritaliani.it

Nella sua carriera,ha vantato una estrema consapevolezza dei meccanismi che nei media inducono a coprire, approfondire e studiare determinati eventi: sia in qualità di modella e influencer , sia come agente ...censurata da Instagram Immagini che però non sono state apprezzate dalla piattaforma di condivisione, tanto che il post è stato censurato. Una decisione che ha fatto andare su tutte le ... Wanda Nara foto censurate da Instagram. E l'ex di Icardi mette il backstage Wanda Nara in uno scatto inusuale ma ugualmente esplosivo, il primo piano della prorompente argentina è da urlo ...L'ex marito pubblica i video del backstage di Wanda Nara come risposta a quanto accaduto su Instagram: il commento dell'imprenditrice volata in Argentina con i figli ...