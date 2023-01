Wagner | trovato morto uno dei volontari britannici dispersi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il gruppo russoha affermato in una nota di averil corpo senza vita di uno dei duedichiaratia Soledar nell'est dell'Ucraina. Lo riferisce la Tass, ...

Il gruppo russo Wagner ha affermato in una nota di aver trovato il corpo senza vita di uno dei due volontari britannici dichiarati dispersi a Soledar nell'est dell'Ucraina. Lo riferisce la Tass, aggiungendo che sul corpo è stata trovata documentazione che ne conferma l'identità. I mercenari del gruppo Wagner rivendicano di aver conquistato la cittadina ucraina di Soledar, dove si combatte. I russi hanno anche colpito Kharkiv ieri sera, poche ore dopo la visita della ministra.