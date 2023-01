Vuelta a España 2023 | le tappe chiave

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nella giornata di martedì 10 gennaio in quel di Barcellona è stato svelato l’intero percorso riguardante la. Il grande girò iberico scatterà proprio dal capoluogo catalano il prossimo sabato 26 agosto per poi concludersi con la consueta passerella a Madrid la successiva domenica 17 settembre. Tre L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Olympics

Andiamo a scoprire, dunque, in attesa di conoscere dettagliatamente tutto il percorso della2023 , le date e il programma completo della corsa a tappe spagnola (21 in programma, con due giorni di riposo previsti lunedì 4 settembre e lunedì 11 settembre).Per laEspana, invece, sarà Sergio Higuita ad assumere la guida della squadra. Molta attesa c'è anche per il giovane belga Cian Uijtdebroeks, già designato come uno dei possibili nuovi ... Vuelta 22: Tappe, Favoriti, programma e Percorso dell'edizione 2022