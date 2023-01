Volley | Perugia dirompente in Champions League | Lubiana surclassato | i Block Devils volano ai quarti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)continua a volare e travolge anche l’ACHnella2022-2023 dimaschile, confermando la propria imbattibilità stagionale e prolungando la serie di vittorie consecutive in questa annata agonistica (addirittura 26 sigilli di fila). I Campioni del Mondo si sono imposti in trasferta per 3-1 (25-21; 25-15; 23-25; 25-15), conquistando la quinta affermazione nella massima competizione europea e strappando definitivamente il primo posto nel gruppo E. I(5 vittorie, 15 punti) conducono con addirittura tre affermazioni e otto punti di margine sulla compagine slovena e si sono così qualificati aidi finale con un turno di anticipo. I ragazzi di coach Andrea Anastasi hanno dominato i primi due set, mentre ...

