Volley | Modena perde in CEV Cup! Canarini ko in Germania | serve la remuntada per andare ai quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha clamorosamente perso l’andata dei playoff della CEV Cup 2022-2023 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. Isono crollati a sorpresa nella tana del Lueneburg, crollando per 3-2 (25-19; 26-28; 28-26; 18-25; 17-15) nel primo match del turno che precede idi finale (quando subentreranno anche alcune squadre retrocesse dalla Champions League). I ragazzi di coach Andrea Giani si sono fatti imbrigliare dalla sorprendente compagine tedesca al termine di un confronto particolarmente combattuto e deciso soltanto ai vantaggi del tie-break. La compagine emiliana, che era reduce dal bel successo in campionato contro Civitanova, ha perso la sua prima partita stagionale in campo continentale e per qualificarsi al turno successivo dovrà necessariamente vincere per 3-0 o 3-1 ...