Volley | il ritorno in Italia da avversaria di Paola Egonu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’azzurra ha giocata con la maglia del VakifBank a Novara È tornata in, ma da. Per la prima volta dopo le polemiche del Mondiale 2022, l’azzurra ha giocato un match sul suolono. Questa è infatti la sua prima stagione lontano dal Veneto (è nata lì) e dalla sua Conegliano, tra l’altro affrontata a dicembre per il Mondiale per Club. Ieri sera, 10 dicembre, l’opposta azzurra ha affrontato, con la maglia del suo nuovo club ovvero il VakifBank Istanbul, per il Girone C diCEV Champions League, la Igor Gorgonzola Novara . Le turche sono più forti e si impongono in tre set con il punteggio di 21-25, 22-25 e 19-25. Bene, tra le migliori, MVP, proprio la, che chiude con 22 punti. Colpita dall’accoglienza l’azzurra. “È bello tornare e far vedere quello ...

Lega Pallavolo Serie A

, B2 L'Ardens perde lo scontro salvezza. Al PalaDavolos le biancorosse si arrendono alle ...per coprire i vuotivisto che l'attuale organico è insufficiente per affrontare il girone die ...... 19 - 25, 18 - 25) sul campo dello Sport Lisboa e Benfica nel 2° turno didella Pool C. Un ... ore 18.00 ACHLjulbjana (SLO) " Sir Sicoma Monini Perugia Arbitri: Aleksandar Vinaliev, ... I numeri della 3a di ritorno di SuperLega Credem Banca Novità di mercato molto importante per la Blu Team Pavia di Udine, formazione che milita nel girone C della Serie B1 di volley femminile ... dovrà essere migliorato nel girone di ritorno che comincerà ...6' di lettura 11/01/2023 - Le notti di Champions League esaltano i campioni d’Italia che centrano in anticipo il pass per i quarti del più prestigioso torneo continentale per club. La risposta della C ...