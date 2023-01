Volley | Champions League maschile 2022 2023 | un super Nelli porta Trento ai quarti con una giornata di anticipo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’Itas Trentino espugna la Tomabel Hall di Roeselareando 0-3 (15-25, 19-25, 16-25) il Decospan VT Menen e conquista l’accesso aidella Cevdi. Grazie ad una splendida prestazione di Gabriele, che ne mette 16 con l’88% di esecuzione nei suoi tentativi d’attacco, la squadra di Lorenzetti è sempre più prima nel suo girone ed è già sicura di un posto alla fase successiva. Un traguardo non facilmente prevedibile alla vigilia, considerando la presenza anche dello Zaksa. In doppia cifra anche Dzavoronok (13 punti) e Michieletto (11 punti), sempre ben trovati da Sbertoli. LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE CALENDARIO...

Perugia conquista il primo posto del girone E con un turno di anticipo battendo Lubiana. Avanti anche Trento che travolge il Menen ma grazie alla vittoria al tie break dello Zaksa è già certa del ...Queste le belle notizie in arrivo da Lubiana dove la Sir Sicoma Monini Perugia vince in quattro set sui padroni di casa dell'Achnella quinta giornata della Pool E diLeague, ... LIVE Novara-Vakif Istanbul 0-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: primo set alle turche, ma c'è partita Gli umbri vincono sul campo di Lubiana e si assicurano il primo posto del girone con un turno di anticipo. Itas in Belgio ...5' di lettura 11/01/2023 - Vittoria numero cinque nel girone (ventiseiesima stagionale), primo posto blindato, qualificazione diretta ai quarti di finale. Queste le belle notizie in arrivo da Lubiana ...