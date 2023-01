Virus respiratori | in tilt pediatrie e pronto soccorso

Corriere della Sera

- - > Un Pronto soccorso pediatrico - Archivio . Le pediatrie sono in affanno in molte realtà d'Italia per le tante infezioni danei bambini, specie le bronchioliti daRespiratorio Sinciziale, che stanno colpendo in particolare i piccoli sotto l'anno di vita. Ma le terapie intensive pediatriche sono ...Pediatrie in affanno in molte realtà d'Italia, tante infezioni danei bambini. Le realtà pediatriche sotto la lente: dalla Sicilia al Lazio, dalla Toscana alla Lombardia. E' allarme che lancia la Società italiana di pediatria (Sip). 'Registriamo un ... Virus respiratori: pediatria e ospedali strapieni per la risalita dei casi Pronto soccorso e reparti pediatrici sempre più pieni soprattutto per le bronchioliti da virus respiratorio sinciziale, secondo gli esperti ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...