“Violentata a 9 anni” Storie italiane | l’ospite gela Eleonora Daniele | un dramma spaventoso

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sta facendo ancora discutere l’intervista di Fioretta Mari in cui ha denunciato una serie di molestie sessuali subite nel corso della sua carriera. La nota attrice, 80, che è stata anche una delle insegnanti di Amici, ha parlato a Repubblica una storia di violenza, minacce e prevaricazioni sul set. Le sue rivelazioni fano parte del MeToo all’italiana che sta prendendo forma in questi giorni e grazie alle denunce del collettivo Amleta. “Un regista mi ha seguito in bagno e ha chiuso la chiave. Ho detto no e il giorno dopo mi ha tolto la parte”, è il racconto di Fioretta Mari. La sua storia prosegue: Hanno tentato – ricorda – di portarmi a letto nei modi più spaventosi. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace”. Parla poi di un noto regista, che è morto: è stato lui che l’ha ...