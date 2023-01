Violate le pagine Facebook del Movimento 5 stelle | pubblicità alle criptovalute Tra le vittime Conte e Crimi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ironia della sorte: il partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che del digitale e della partecipazione online dei suoi iscritti ne ha fatto un elemento fondativo, è rimasto vittima di una estesa violazione informatica. Sono crollate le barriere di ingressodel, del suo leader, Giuseppe, e di diversi parlamentari. La mattina dell’11 gennaio, i profili grillini si sono trasformati in propagatori die a Tinaba. «Importante – si legge nella grafica diffusa sui social -. L’Italia segue il sentiero dell’introduzione dellenella vita di ogni europeo». In alto, su sfondo blu, il simbolo della Repubblica italiana. In ...

