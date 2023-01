Vino | nasce in Sicilia il Consorzio della Doc Mamertino

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Uno esempio di coesione e ripartenza, uniti più che mai, per raggiungere un obiettivo condiviso: dar valore e lustro a un territorio e a undi grande tradizione, il, che torna finalmente ad...

Nebrodi News

...Muggianu Scano Et però credo che molta felicità sia agli uomini che nascono dove si trovano i...così nel Regno Unito, ed è quasi al termine del suo secondo lustro di vita, la prima challenge ...... che valuta secondo rigorosi parametri la filiera vitivinicola (con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità delle filiere agroalimentari e delin primis, attraverso una visione e un ... Vino, nasce il Consorzio di Tutela della Doc Mamertino Roma, 10 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Uno esempio di coesione e ripartenza, uniti più che mai, per raggiungere un obiettivo condiviso: dar valore e lustro a un territorio e a un vino di grande ...Tra le più importanti iniziative del Consorzio Doc Mamertino, che prenderanno il via durante il 2023, quella di sviluppare e ...