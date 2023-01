TGCOM

... sistemi di etichettatura 'più trasparenti per un consumo moderato e responsabile' e un 'no' categorico a equiparare ilalle sigarette. Con il sì di Bruxelles ormai in tasca, l'Irlanda attende ...... alla notizia della non opposizione odierna allo schema di regolamento irlandese inerente l'etichettatura delle bevande alcoliche con 'health warning' che era stata notificato'Irlanda alla ... Vino, dall'Irlanda etichette "nuoce alla salute" come per le sigarette: Italia contro L’Irlanda potrà adottare un’etichetta per vino, birra e liquori con avvertenze come “il consumo di alcol provoca malattie del fegato” e “alcol e tumori mortali sono direttamente collegati”. La norma è ...C’è modo e metodo, in Europa quando si parla di cibo, vino e altri prodotti della dieta mediterranea sembra che si faccia a gara non imbroccarne una. Vogliono mettere le avvertenze sanitarie sull’etic ...