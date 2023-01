Vince McMahon torna in WWE | cosa potrebbe cambiare?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Prima lo scandalo, poi l’addio alla carica principale in WWE. Adesso, invece, il ritorno del Consiglio d’Amministrazione della Federazione di Stamford. Tutto in poco tempo. La figura diè al centro di tante polemiche negli Stati Uniti:(nuovamente) nei piani della società di wrestling più famosa del mondo? Le parole suDurante una puntata di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer e Bryan Alvarez hanno analizzato tutta la situazione dell’ex chairman della WWE: “Penso che per il fatto che sarà la persona chiave per la vendita,cercare di avere delle garanzie“. “l fatto conè che, se l’affare andava bene per gli azionisti con lui che non comandava, una volta ...

Il ritorno in pianta stabile disembrerebbe aver scatenato un effetto domino in WWE. Come un fulmine a ciel sereno è appena piombata sui social la notizia delle dimissioni di Stephaniedal ruolo di Co - CEO e ...Colpo di scena in WWE. Attraverso un comunicato stampa la Compagnia di Stamford ha ufficialmente annunciato il ritorno di, reintrodotto nel Board of Directors .è stato il CEO e Chairman della WWE per oltre trent'anni per poi annunciare il ritiro dalle scene nell'estate del 2022 a seguito di numerose ... Rivelato l'accordo speciale tra Vince McMahon e Nick Khan: ecco di cosa si tratta Vince McMahon potrebbe farsi vedere nel corso del prossimo Premium Live Event della WWE, ovvero Royal Rumble 2023. L’evento, che si terrà il prossimo 28 gennaio all’Alamodome di San Antonio, è uno ...Dopo le dimissioni di Stephanie McMahon, il padre potrebbe ritornare nel primo ppv dell'anno davanti alle telecamere della compagnia ...