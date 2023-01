Villardita | Io e Spiderman | arriva l' eroe dei malati - Cosa Fare - lanazione it

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il 22 gennaio al teatro Virginian per Zenzero Off presenterà il suo libro in cui racconta la sua missione nei reparti oncologici ...

LA NAZIONE

Il 22 gennaio al teatro Virginian per Zenzero Off presenterà il suo libro in cui racconta la sua missione nei reparti oncologici ...ci sarà anche Mattia, il giovane portuale ligure, volontario al servizio dei bambini negli ospedali con il suo costume di 'Spider - man' a ricevere gli onori del pubblico insieme al ... Villardita: «Io e Spiderman», arriva l’eroe dei malati Il 22 gennaio al teatro Virginian per Zenzero Off presenterà il suo libro in cui racconta la sua missione nei reparti oncologici pediatrici ...Grande entusiasmo e partecipazione nella piazzetta di capri e a Piazza Santa sofia ad Anacapri per il concerto musicale eseguito dalla banda dell’esercito in occasione dell’apertura ...