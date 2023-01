(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Una donna di 76 è morta circa due oreessere stataSan Giacomo di Novi Ligure, in provincia di Alessandria,essere stata visitata per sospetto enfisema polmonare. I fatti risalgono allo scorso 26...

Today.it

Lediagnosticata una forte cefalea e Valeriacon la prescrizione di antinfiammatori. Il dolore peggiora. Altra visita al Casilino, altra diagnosi errata. Al San Giovanni la ...Allora decide di andare, un'unica volta, al pronto soccorso del Policlinico Casilino, dove lediagnosticata una cefalea econ la prescrizione di assumere antinfiammatori. Valeria ... Viene dimessa dall'ospedale: muore due ore dopo Il caso a Novi Ligure, in provincia di Alessandria: una 76enne è stata visitata e dimessa per un sospetto enfisema polmonare. L'Asl ha avviato un'indagine per chiarire eventuali responsabilità ...Un calvario iniziato il giorno di Natale. Sette visite in quattro ospedali diversi. Nessuno aveva individuata quella meningite batterica che l’ha uccisa a 27 anni. È ...