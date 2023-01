La Gazzetta dello Sport

Il tecnico del Valencia, Rino, torna sui problemi nel loro rapporto evidenziati da Ancelotti. I due si affronteranno nella semifinale di Coppa ...La Supercoppa di Spagna metterà Carlo Ancelotti e Gennarocontro. Ecco le parole di Ancelotti in conferenza ... Video, Gattuso su Ancelotti: "Problemi tra noi per motivi di lavoro" Ancelotti contro Gattuso. Domani Real Madrid e Valencia si scontreranno al King Fahd Stadium di Riad nella semifinale di Supercoppa di Spagna. Proprio in occasione del match ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...