Video Eurolega | Bayern Monaco - Baskonia 92 - 79 | gli highlights

Sesta sconfitta consecutiva per il Panathinaikos, che, nella 18ª giornata di, perde per 88 - 94 al supplementare contro il Fenerbahce. Guarda ...Nella gara della 18ª giornata di, il Bayern Moanco supera il Baskonia per 92 - 79. Guarda ilcon gli highlights del ... Video Eurolega, Panathinaikos-Fenerbahce 88-94: gli highlights Lo Zalgiris Kaunas è uscito con quella che potrebbe rivelarsi una vittoria in trasferta impagabile nella battaglia per raggiungere i playoff, visto che ha costretto la Virtus Segafredo ...Basket, Eurolega 2022/2023 diciottesima giornata: il video con gli highlights di Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 77-87 ...