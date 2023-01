Golssip

Intervenuto con Lele Adani e Nicola Ventola nell'ultima puntata della Bobo tv su Twitch, Antoniotorna ad attaccare la Juve e ...Antonio, nel solito appuntamento post giornata di campionato, ha commentato sui social la lotta per lo Scudetto Antonioha analizzato la lotta Scudetto con unsul suo canale Instagram ufficiale. L'ANALISI - "Il Napoli non ha fatto bene, non ha fatto una buona partita ma non vuol dire nulla. Ora ricomincia ... VIDEO / Cassano ci va giù pesante: “Allegri dice bugie, che schifo!” Antonio Cassano è tornato a parlare e come sempre le sue dichiarazioni sono sopra le righe. L'ex calciatore, ospite della Bobo TV, ha infatti detto la sua sulla Juventus: "Allegri ...Antonio Cassano, ex calciatore, si è così espresso alla BoboTV su Allegri: "Ma avete sentito cosa ha detto Un passo per volta e dobbiamo arrivare al quarto posto che ...