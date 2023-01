Vialli come non l’avete mai visto | nessuno se lo ricordava così

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gianlucaè stato uno dei simboli della Juve e del calcio italiano con il suo modo di fare che ha sempre regalato gioia e felicità. La morte è un qualcosa che purtroppo colpisce indistintamente tutti, giovani e vecchi, bianchi e neri, poveri e ricchi, e anche i fenomeni dello sport a un certo punto si spengono per sempre. Non ha perso la sua battaglia Gianluca, non si combatte con un maleil tumore al pancreas, si sa già l’esito fin dall’inizio ma èsi affronta questa malattia che distingue il vero uomo da tutto il resto. Il suo sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori e il suo esempio deve condurci verso un calcio migliore e soprattutto su uno stile di vita nella vita di tutti i giorni che deve saper prendere spunto dal campione di Cremona. LaPresseLe lacrime sono scese a dirotto in questi ...