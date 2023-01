Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)DELL’11 GENNAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO SIS EGNALA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE-FIUMICINO E PISANA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-FIRENZE LA CIRCONE E’ RALLENTATA PER VERIFICHE TECNICHE TRA ORTE E GALLESE; RITARDI FINO A 15 PER I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ E POSSIBILI DEVIAZIONI SULLA TRATTA ORTE-TIBURTINA PER INTERCITY E REGIONALI, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI; E SEMPRE NELL’AMBITO DELLE FERROVIE, SULLA LINEA METRE ...