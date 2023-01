Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)DELL’11 GENNAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCORDO DOVE LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE IN USCITA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, NOMENTANA TRA IL RACCORDO E TOR LUPARA, E SULLA CASILINA DOVE RESTANO CODE NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È ...