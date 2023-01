Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)DELL’11 GENNAIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIOEN DEL CENTRO; RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER L’ARDEATINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA, E IN INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA; IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL BIVIO PER FRATTOCCHIE; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI PERMANE TRAFFICO INTENSO SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E TOR LUPARA, TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI, E CASILINA TRA TOR VERGATA E ...