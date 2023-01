Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)DELL’11 GENNAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, RALLENTATO IN PRECEDENZA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI COLLEFERRO; I TRENI REGIONALI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 15 MINUTI; E VENIAMO AL TRAFFICO, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA, IN INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA VERSO LO STESSO RACCORDO, E LUNGO I TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA LA STORTA E ...