Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)DELL’11 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA LA STORTA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI COLLEFERRO; RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE FERROVIE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO ...