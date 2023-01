Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)DEL 11 GENNAIO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SERVIZIO ANCORA RALLENTATATO SULLE LINEE ALTA VELOCITAFIRENZE IN DIREZIONE FIRENZE CON 40 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO E SULLA FERROVIANAPOLI VIA CASSINO PER ACCERTAMENTI DELL AUTORITA’ GIUDIZIARIA CON RITARDI DI 15 MINUTI SULL’ INTERA LINEA DIAMO UNO SGUARDO ALLA VIABILITA’ UN INCIDENTE CREA CODE SULL AUTOSTRADAFIRENZE TRA LE USCITE PONZANONO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE DI FIRENZE UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA CASSIA CHE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA TOMBA DI NERONE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI ...