Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)DEL 11 GENNAIO 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO E SULL EMAGGIORI AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE DELLA CAPITALE ANCORA DISAGI CON CODE PER RIPRISTINO INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA NOMENTANA POI DA SEGNALARE SULL AVIA PALOMBARESE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA SANTA LUCIA E A SUD SULLA VIA NETTUNENSE STESSA SITUAZIONE ALTEZZA SVINCOLO CON LA VIA PONTINA CEMPRE CODE NELLE DUE DIREZIONI INFINE RALLENTATA LA CIRCONE FERROVIARIAFIRENZE IN DIREZIONE FIRENZE PER UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO TRA ORVIETO E CHIUSI. I TRENI ALTA VELOCITÀ POSSONO ESSERE INSTRADATI SU UN PERCORSO ALTERNATIVO DA ORVIETO A CHIUSI CON 40 MINUTI DI ...