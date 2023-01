Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)DEL 11 GENNAIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA RIENTRATA NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI BREVI CODE PER RIPRISTINO INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA NOMENTANA ANCHE SULL APONTINA RIMOSSO L INCIDENTE ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE RIMOSSO SULLA ROTONDA CON LA VIA PALOMBARESE SUL QUADRANTE DI COLLEVERDE SULLA NOMENTANA POI DISAGI CON CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI Verso il centro INFINE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO TRAFFICO CONGESTIONATA CON 2 KM DI CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI E BUON VIAGGIO Servizio ...