Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2023 ore 08 | 45

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)DEL 10 GENNAIO 2022 ORE 08.30 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONE COMPLICATA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CREA LUNGHI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA VIA NOMENTANA RISOLTO L INCIDENTE PIU AVANTI ALTEZZA GALLERIA APPIA MA RIMANGONO CODE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA USCITA SELVA CANDITA E PIU AVANTI CODE TRA LAFIUMICINO E LO SVINCOLO CON LA VI ALAURENTINA PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO POI CODE PER TRAFFICO SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI ...