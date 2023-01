La Gazzetta dello Sport

Nella prima uscita in Serie A accanto al neo direttore generale Maurizio Scanavino, allo stadio Zini di Cremona, Federico Cherubini ha preso appunti su Marco Carnesecchi , il portiere che difende la ...... e sostituita solo nel 1992 da un trofeo donato dalla Figc e esposto nelladella banca ... Babboni, uno dei primia sdoganare la parata col pugno, rimase dilettante; Levratto fu ... Vetrina portieri: così Carnesecchi è entrato fra i papabili della Juve del futuro Il portiere gioca in coppa di Francia contro lo Chateauroux, ma è il primo della lista che lascerà il club dell’emiro del Qatar. Sull’ex Real ci sono forti dubbi, mentre si vorrebbe cedere a titolo de ...L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rasse ...