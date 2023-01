Versatile e di tendenza | spopolerà anche nella stagione primaverile

Leggi su amica

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Puntare sulle borse hobo ai saldi è una mossa vincente. Perché questi accessori intramontabili non sono stati disoloinvernale. Lo sarannoin quella in arrivo. Come hanno ampiamente dimostrato le passerelle della primavera estate 2023 delle grandi griffes. Prenderne una ora significa quindi fare un investimento strategico per il proprio armadio. All’insegna di una cult bag che torna continuamente alla ribalta per il suo fascino rétro e boho chic. Pratica e, la hobo bag è destinata a cavalcare le tendenze modadella primavera in arrivo. Da borsa di fortuna a it bag La hobo bag deve infatti il suo nome alle borse improvvisate realizzate con pezzi di stoffa appesi a un bastone sfoggiati in tempi passati dai vagabondi (hobo in inglese). Da ...